Кравцов: Для детей мигрантов планируется создать центры по изучению русского языка

В России могут появиться центры по изучению русского языка, в которых будут учиться дети мигрантов.

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, это может произойти в течение двух-трех лет.

"Да, такие центры планируется создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать", – указал министр, сообщает ТАСС.

Тем временем, в Госдуму внесен проект закона, который подразумевает запрет принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка. 9 декабря документ рассмотрит профильный комитет. В первом чтении рассмотрение планируется на 10 декабря.