В России может вырасти квота на квалифицированных мигрантов

Минтруд предложил увеличить на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников до 234,9 тыс. человек. Речь идет о 2025 г. В 2024 г. такой показатель составляет 155,9 тыс.

Среди причин привлечения иностранной рабочей силы в проекте документа от Минтруда названы отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке. Предполагается использовать мигрантов в том числе при строительстве газопровода "Сила Сибири" и газоперерабатывающего кластера в Усть-Луге, пишет РБК.

Напомним, после теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией.

В октябре Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Теперь за это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. Еще один закон направлен на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. Выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке теперь будут только спустя три года брака с гражданами России.

Также в октябре вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что нелегальных мигрантов в стране больше не будет. Другое дело, что официальное число нелегалов у нас сильно расходится с реальным. В России сейчас, по официальным данным, живет больше 630 тыс. "нелегалов", 3,5 млн находятся в стране законно. По оценкам же демографа Юрия Крупнова, в России находятся как минимум 5-7 млн нелегальных мигрантов.