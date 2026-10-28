Игорь Мартынов стал участником заседания Президиума Совета законодателей РФ

Накануне в Совете Федерации состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ. Обсуждали вопросы совершенствования законодательного обеспечения в сфере обращения с отходами производства и потребления в субъектах РФ и доклад Министерства юстиции РФ о систематизации правовых актов органов публичной власти.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и первый заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей РФ.

Участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ принял Председатель Думы Астраханской области, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Игорь Мартынов.

Также участниками заседания стали сенаторы РФ и депутаты ГосДумы, представители федеральных министерств и ведомств, а также губернаторы российских субъектов.

По вопросу совершенствования законодательного обеспечения в сфере обращения с отходами производства и потребления в субъектах РФ первый вице-спикер СФ отметил, что Совет Федерации и Государственная Дума совместными усилиями вывели из «серой зоны» обращение с медицинскими отходами, отрегулировано обращение с побочными продуктами животноводства и их вовлечение в хозяйственный оборот.

Андрей Яцкин подчеркнул, что практической частью «мусорной реформы» стал национальный проект «Экология»: "К его окончанию в 2024 году мы видели целый спектр накопившихся системных проблем. Для их решения был создан Федеральный штаб по решению вопросов в сфере обращения с отходами. В том же году в Правительстве России был запущен Инцидент № 58 «Организация системы по обращению с ТКО».

Первый вице-спикер СФ напомнил, что в конце 2024 года был разработан пакет законопроектов, направленных на решение ряда острых проблем. Он также отметил, что парламентарии на постоянной основе мониторят реализацию решений Совета законодателей.

«В период динамичного развития цифровых технологий, очевидно, что вопросы упорядочения правового поля целесообразно решать на новой технологической базе. Это повышение качества и ускорение взаимодействия между уровнями публичной власти. Ведь такая систематизация должна затрагивать не только федеральное, но также региональное и муниципальное законодательство», — заявил Андрей Яцкин.

Ирина Яровая отметила, что от работы федеральных органов власти зависит, как идет реализация реформы в регионах и муниципалитетах.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что на сегодняшний день принято 14 нормативных актов. Он проинформировал, что пять нормативных актов ещё находятся в работе. Они касаются функционирования контейнерных площадок, ликвидации свалок, контроля транспортирования опасных отходов, обращения со строительными отходами, достоверности и своевременности внесения сведений об отходах в федеральную информационную систему учёта, и других вопросов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных подчеркнул, что работа по донастройке системы обращения с отходами производства и потребления продолжается. Он обратил внимание на то, что остается острой проблема состояния контейнерных площадок, неурегулированы вопросы обращения с отходами строительства и сноса. Сенаторами и депутатами внесены соответствующие законопроекты. В частности, законопроект который предоставит регионам право передать функции по созданию и содержанию контейнерных площадок региональным операторам, что позволит ликвидировать дефицит таких площадок и реализовать принцип одного ответственного за площадку.

В ходе заседания также была заслушана информация Министра юстиции РФ Константина Чуйченко на тему «О систематизации правовых актов органов публичной власти». Он сообщил, что сегодня на повестке дня — вопрос, связанный с организацией работы по систематизации региональных и муниципальных нормативно-правовых актов.

«В современных условиях наличие учёта верифицированных текстов, актуализированных нормативно-правовых актов, является также необходимым условием дальнейшей цифровой трансформации государственного управления», — указал Министр.

В то же время, отметил он, сейчас только семь субъектов РФ организовали или приступили к организации работы по подготовке актуальных редакций региональных нормативно-правовых актов, их учёту и ведению своих банков данных. Необходимо организовать эту работу во всех регионах, подчеркнул Константин Чуйченко.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что сегодня эту работу делают коммерческие структуры. «Но на государственном уровне мы должны понимать, что этим должны заниматься органы публичной власти федерального, регионального и муниципального уровней».