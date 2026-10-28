На Урале многодетная мать оказалась на скамье подсудимых из-за продажи ружья

Жительница уральского города Березовский оказалась на скамье подсудимых из-за продажи оставшегося от родственника ружья. В итоге многодетная мать отделалась штрафом.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, охотничье ружье модели ИЖ-81 12-го калибра досталось женщине от деда, скончавшегося еще в 2010 году. Оружие хранилось в сейфе в доме. Не имея никаких разрешительных документов на ружье, в сентябре 2022 года владелица решила от него избавиться и продала знакомому за 10 тысяч рублей.

Последний, зная, что оружие не зарегистрировано, самостоятельно спилил с него идентификационный номер, чтобы его нельзя было отследить. Однако в январе 2026 года ружье обнаружили силовики. Было возбуждено уголовное дело.

Березовский городской суд учел, что женщина впервые совершила преступление, является многодетной матерью и находится в отпуске по уходу за ребенком. Сама она вину признала и раскаялась. С учетом этих обстоятельств уголовное преследование продавца ружья было прекращено. Свердловчанке назначен судебный штраф в 75 тысяч рублей.