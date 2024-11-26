Кабмин РФ призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи

Кабмин России рекомендовал доработать проект закона о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в РФ.

Об этом говорится в проекте отзыва правительства. "Законопроект нуждается в существенной доработке", – следует из документа.

В кабмине считают, что такие изменения могут создать правовую неопределенность. Нормы законопроекта должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ, сообщают "Ведомости".

Ранее депутат Госдумы от "ЕР" Максим Иванов сообщил о планируемом ужесточении правил сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка. Соответствующий документ будет направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.