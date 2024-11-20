В России сдачу мигрантами экзамена по русскому языку будут записывать на видео

Депутат Госдумы от "ЕР" Максим Иванов сообщил о планируемом ужесточении правил сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка. Соответствующий документ будет направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В документе говорится о совершенствовании и усложнении процедуры сдачи мигрантом экзамена на знание русского языка. Для разных профессий потребуется разное владение языком. Если мигрант планирует работать в сферах, где требуется знание русского языка, необходимо предусмотреть проведение экзамена в устной форме. Чтобы исключить махинации, экзамен и ответы мигранта будут фиксироваться на видео.

"За усложнением процедуры экзамена возрастет и его стоимость. Не страшно. Потому что все расходы лягут на плечи мигрантов", – пишет политик в своем telegram-канале.

Другое предложение – введение повышенных требований к знанию русского языка для детей мигрантов, которые планируют поступать в российскую школу.

"Здесь принцип простой: не знаешь хорошо наш язык – не получаешь права учиться в нашей школе. Справедливо. Кстати, о семьях мигрантов. Планируем запретить мигрантам в ряде случаев привозить с собой в Россию третьих лиц, то есть семью", – пишет Максим Иванов.

По данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты. Особой проблемой является то, что такие иностранцы, как правило, формируют анклавы, и вслед за этим начинается изменение этнического состава в школах.

В России могут ввести "Мигрант ID". Речь идет о документе, удостоверяющем личность иностранца. Внутрь вмонтируют электронный носитель информации для временного пребывания в стране. Чтобы стать пользователем системы, нужны сведения, схожие с теми, что требуются для разрешения на временное пребывание, включая справки о судимости, образовании, квалификации, медицинских осмотрах и сроках пребывания. Документ планирует внести партия "Новые люди". В случае принятия законопроекта документ будет обязателен для всех юридических операций в РФ, включая аренду жилья и получение услуг.