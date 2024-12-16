В России раскрыты самые высокооплачиваемые должности мигрантов

Раскрыты сферы труда, где квалифицированные мигранты получают больше всего. Данные обнародовало министерство труда и соцзащиты.

Самой "дорогой" должностью на 2025 г. (с зарплатой в 380 тыс. руб. в месяц) является пост председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, который с 2016 г. занимает Маттиас Шепп. "Серебро" – у квоты на трех менеджеров в компании "Удмуртнефть" имени Кудинова, им готовы платить по 275 тыс. руб. На третьем месте – спортсмен-инструктор баскетбольного клуба "Барнаул" (два человека) с зарплатой 250 тыс. руб. Далее следуют позиции брынзодела-мастера и бланшировщика (230 тыс. руб.) в сети загородных отелей "Яхонты", связанной с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, пишет РБК.

Ранее Минтруд предложил увеличить на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников до 234,9 тыс. человек. Речь идет о 2025 г. В 2024 г. такой показатель составляет 155,9 тыс. Среди причин привлечения иностранной рабочей силы названы отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке. Предполагается использовать мигрантов в том числе при строительстве газопровода "Сила Сибири" и газоперерабатывающего кластера в Усть-Луге.

Напомним, после теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией.