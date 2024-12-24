24 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Знание русского языка у детей мигрантов начнут проверять с 1 апреля

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования. Кроме того, вырабатываются критерии оценки, поскольку для разных классов потребуется разный уровень тестирования, отметил Чернышенко.

Ранее депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Детей, которые не смогут подтвердить в ходе тестирования уровень владения государственным языком РФ, до обучения не допустят.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, который является одним из соавторов законопроекта, рассказал Накануне.RU, как этот закон будет работать на практике.

Теги: мигранты, дети, русский язык


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Ранее 11.12.2024 14:39 Мск Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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