16 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому языку на детей мигрантов

Существует опыт в некоторых российских регионах, когда в школах организуют такие классы, где быстро "подтягивают" знание детьми русского языка.

Как заявил глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, данный опыт надо распространять шире. По его словам, в настоящее время, к сожалению, "многим надавали гражданство и нередки случаи, когда мамаши язык не знают". Например, приходят в школу устраивать ребенка с переводчиком.

"Я никогда не был сторонником привлечения в Россию миллионов и миллионов мигрантов. Но эти дети уже здесь, они уже здесь живут. Некоторые из них уже российские граждане", – указал Фадеев. Он подчеркнул, что сегодня нет точной информации, сколько таких детей. По этой причине неизвестно, сколько уйдет времени на организацию центров по изучению русского языка, сообщают "Ведомости".

Ранее Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Детей, которые не смогут подтвердить в ходе тестирования уровень владения государственным языком РФ, до обучения не допустят.

Теги: мигранты, иностранцы, русский язык


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Ранее 11.12.2024 14:39 Мск Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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