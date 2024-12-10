41% детей мигрантов плохо владеют русским языком

Депутаты Госдумы РФ 10 декабря единогласно приняли в первом чтении законопроект о проведении экзамена по русскому языку для детей мигрантов при приеме в школу.

В соответствии с инициативой, дети иностранных граждан при поступлении в общеобразовательные учреждения должны будут пройти обязательное тестирование на уровень владения русским языком. Детей, которые не смогут подтвердить в ходе тестирования уровень владения государственным языком РФ, до обучения не допустят. Кроме того, лиц, незаконно находящиеся на территории России, вообще не будут принимать в школу.

Отмечается, что закон об обязательном тестировании на знание русского языка призван защитить права российских учеников, а также способствовать интеграции и адаптации иностранных граждан в российском обществе. Авторы законопроекта исходят из того что большинство из тех, кто хотел бы обучаться в российских школах, уже обладает знанием языка.

"Школа — это не здание, это социальный институт и уникальный коллектив, в котором все должно быть основано на доброжелательном взаимодействии", — отметила автор инициативы, депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая.

"Это не запрет на прием в школу — это означает, что ребенка к школе нужно готовить", — добавила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по данным выборочного контроля 41% детей-мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают русский язык, либо знают очень плохо.

"Он приходит, он не понимает, что говорит учитель, что говорят его ровесники. Там конфликты, напряжение возникает повсеместное", — отметил Володин.

Также он подчеркнул, что закон поможет популяризировать изучение русского языка в странах СНГ.

"Мы постоянно здесь говорим о русском языке. Но кто будет учить русский язык, если он не востребован? Сами подумайте. Мы с одной стороны говорим: "нам надо развивать русский язык, создавать условия", но в нем должна быть потребность. И любой мигрант, который собирается приехать в страну, работать, себя реализовывать, он должен понимать — для того, чтобы ему ребенка в школу отвести, надо, чтобы ребенок знал русский язык. Тогда у него будет потребность в знаниях, в изучении, тогда он поведет ребенка сначала в русскую школу с русским языком у себя, в своей стране, тогда там будет возникать потребность в изучении языка", — подчеркнул Володин.

Председатель ГД отметил, что из всего перечня ранее принятых законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией, закон о тестировании детей на знание русского языка — основной. Рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтении запланировано на 11 декабря.