В России могут запретить принимать в школу детей без знания русского языка

В Госдуму внесен проект закона, который подразумевает запрет принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка.

Как заявил спикер парламента Вячеслав Володин, 9 декабря документ рассмотрит профильный комитет. В первом чтении рассмотрение планируется на 10 декабря.

Инициативой предлагается обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

Кроме того, иностранных граждан хотят принимать на обучение по общеобразовательным программам при условии, если они докажут законность своего пребывания на территории РФ.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Ранее депутат Госдумы от "ЕР" Максим Иванов сообщил о планируемом ужесточении правил сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка. Соответствующий документ будет направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.