Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Поправки поддержали 409 депутатов, против проголосовал один, воздержавшихся нет. В первом чтении документ был принят накануне, 10 декабря.

В соответствии с инициативой, дети иностранных граждан при поступлении в общеобразовательные учреждения должны будут пройти обязательное тестирование на уровень владения русским языком. Детей, которые не смогут подтвердить в ходе тестирования уровень владения государственным языком РФ, до обучения не допустят. Кроме того, лиц, незаконно находящихся на территории России, вообще не будут принимать в школу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по данным выборочного контроля 41% детей-мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают русский язык, либо знают очень плохо.