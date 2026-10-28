Огнетушители с маркетплейсов провалили проверку МЧС

МЧС России вместе с международной ассоциацией "Антиконтрафакт" проверили огнетушители, которые продают на крупных маркетплейсах. Специалисты купили 26 огнетушителей разных видов - в том числе порошковые и воздушно-эмульсионные - и испытали их на полигонах ВНИИПО МЧС РФ и Академии ГПС МЧС РФ. Результат тревожный: ни один прибор не подтвердил заявленные характеристики.

В МЧС подчеркивают: проблема не в бумажках, а в том, что устройства просто не работают. Если случится пожар, такой огнетушитель не поможет. Особенно показательный случай - огнетушитель с маркировкой "ГОСТ 2026", на котором даже не указали производителя. Во время теста он не сработал. Когда эксперты вскрыли баллон, оказалось, что внутри нет источника газа, который должен создавать давление, а вместо порошка лежала субстанция, похожая на песок.

Об итогах проверки сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Специалисты предупреждают: покупать средства пожаротушения в интернете рискованно - товар может выглядеть нормально, но в экстренной ситуации окажется бесполезным.