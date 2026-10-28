Британия отказалась платить за работорговлю

Карибское сообщество (КАРИКОМ), представляющее 23 страны, намерено добиваться включения темы репараций за рабство в повестку дня предстоящего саммита глав правительств стран Содружества наций (CHOGM).

В преддверии этого события, а также в связи с предстоящим визитом британского короля Карла III в Карибский регион, министр по делам бизнеса Британии Джонатан Рейнольдс назвал требования о таких выплатах "необоснованными". Он считает, xто ответственность за прошлые преступления не может быть возложена на нынешнее поколение британцев.

Британская империя была крупнейшей колониальной державой в истории и контролировала обширные территории на всех континентах - более 30 млн квадратных километров. Колониальная эпоха длилась более 300 лет. До сих пор британский король владеет 14 "заморскими территориями", включая Канаду и Австралию.

В сентябре Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) призвал страны Запада, участвовавшие в трансатлантической работорговле, выплатить компенсации пострадавшим странам и потомкам порабощенных африканцев. В марте 2026 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, признающую работорговлю преступлением против человечности. Ее поддержали 123 страны. США, Британия и другие страны Европы ожидаемо выступили против или воздержались. Россия обвинила западные страны в лицемерии и нежелании отвечать за колониальные преступления.