Путин обязал мигрантов легализоваться или уехать

Президент Владимир Путин подписал указ, касающийся мигрантов. С 1 января до 30 апреля 2025 г. они должны легализоваться в России или покинуть её.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу уже послезавтра, 1 января 2025 г.

По данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты. Особой проблемой является то, что такие иностранцы, как правило, формируют анклавы, и вслед за этим начинается изменение этнического состава в школах.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией.

В октябре Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Теперь за это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. Еще один закон направлен на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. Выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке теперь будут только спустя три года брака с гражданами России.

Также в октябре вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что нелегальных мигрантов в стране больше не будет. Другое дело, что официальное число нелегалов у нас сильно расходится с реальным. В России сейчас, по официальным данным, живет больше 630 тыс. "нелегалов", 3,5 млн находятся в стране законно. По оценкам же демографа Юрия Крупнова, в России находятся как минимум 5-7 млн нелегальных мигрантов.