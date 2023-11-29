В Кировской области 16 школьников госпитализировали с признаками отравления

В Кировской области школьники попали в больницу с пищевым отравлением, проводится проверка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Как сообщает прокуратура области, предварительно, дети почувствовали недомогание после того, как поели в школьной столовой. СМИ уточняют, что госпитализированы 16 человек.

Ранее несколько учащихся экстренно госпитализировали из кадетского училища "ОрёлЪ" в подмосковном селе Дединово с подозрением на ротавирусную инфекцию.