МЧС: Из сектора Газа пятью спецрейсами в РФ доставлены 525 человек

С 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в Россию доставлены 525 человек. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

Минувшей ночью самолет Ил-76 доставил очередную группу эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

15 ноября сообщалось, что КПП "Рафах" продолжал работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

Ранее в МИД РФ сообщали, что всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.