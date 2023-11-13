Почти 100 граждан России пересекли КПП "Рафах"

98 граждан России пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

"В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство продолжает работу на КПП.

Накануне сообщалось, что 70 россиян пересекли КПП "Рафах", затем на автобусах их отправили в Каир. Сегодня эти люди должны вылететь в Москву на самолете МЧС.

9 ноября в МИД РФ заявляли, что Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами.