Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта

Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели опубликовали в соцсетях видео эвакуации граждан РФ. Люди благодарят властей и МЧС за оказанную помощь и рассказывают о том, что некоторое время были вынуждены жить без электричества, газа, еды. Из-за некачественной воды в Газе их дети заболели.

Напомним, сегодня МЧС России совместно с российскими дипломатами приступили к эвакуации мирного населения из Сектора Газа. Сейчас пункт пропуска пересекают россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, людей обеспечивают питанием и водой. Все граждане РФ, которые пересекли сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы.

Ранее стало известно, что первые россияне, живущие в секторе Газа, покинут территорию анклава 10 ноября через КПП "Рафах". В списке эвакуируемых числятся 85 граждан России.

9 ноября в МИД РФ заявляли, что Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами.