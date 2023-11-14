Борт МЧС вылетел из Египта со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Первая группа эвакуированных граждан прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России, в составе 70 человек, в ночь на понедельник. Вечером, 13 ноября, стало известно о том, что самолет благополучно приземлился в Домодедово.

МЧС опубликовало видеоролик с эвакуацией граждан.