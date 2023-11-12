12 Ноября 2023
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Фото: МЧС России

МЧС России и российские дипломаты приступили к эвакуации мирного населения из Сектора Газа

МЧС России совместно с российскими дипломатами организована работа по эвакуации мирного населения из Сектора Газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС РФ.

Оперативная группа МЧС проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне конфликта, на протяжении недели. Сейчас пункт пропуска пересекают россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Спасатели обеспечивают людей питанием и водой. Все граждане РФ, которые пересекли сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы.

Ранее стало известно, что первые россияне, живущие в секторе Газа, покинут территорию анклава 10 ноября через КПП "Рафах". В списке эвакуируемых числятся 85 граждан России.

9 ноября в МИД РФ заявляли, что Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами.

Теги: МЧС, эвакуация, Сектор Газа, Израиль, Палестина, Каир


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Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2023 14:16 Мск Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2023 13:33 Мск В аэропорт Каира прибыли два самолета для эвакуации россиян из Газы

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