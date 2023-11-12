Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

На автобусах их отправили в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям окажут необходимую помощь, в том числе медицинскую, психологическую, а также помогут с оформлением документов. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи. Сотрудники обеспечивают эвакуированных водой и питанием.

Пункт пропуска сегодня пересекли 70 граждан РФ, в том числе 28 детей.

Ранее стало известно, что первые россияне, живущие в секторе Газа, покинут территорию анклава 10 ноября через КПП "Рафах". В списке эвакуируемых числятся 85 граждан России.

9 ноября в МИД РФ заявляли, что Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами.