20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

В МИД России сообщили, когда из сектора Газа эвакуируют всех россиян

В МИД России сообщили, когда из сектора Газа эвакуируют россиян.

"В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, с 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в Россию доставлены 525 человек. 15 ноября сообщалось, что КПП "Рафах" продолжал работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. Ранее в МИД РФ сообщали, что всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

Теги: МИД России, сектор Газа, эвакуация, россияне


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