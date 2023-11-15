В Москву прибыла вторая группа эвакуированных из Газы россиян

Российский лайнер Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находится вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в аэропорту Домодедово.

На борту самолета 98 человек. Их в полете сопровождали медики и психологи МЧС РФ. Тем временем, некоторые доставленные 13 ноября в Москву граждане, эвакуированные из Газы, остаются в пункте временного размещения в Подмосковье.

Всего в первой группе были 70 граждан России, сообщает ТАСС.

Ранее МИД РФ выразил Египту признательность за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа.