16 Ноября 2023
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Фото: МЧС России

За день из сектора Газа эвакуировали 107 россиян и членов их семей - МЧС

В среду, 15 ноября, границу Египта и сектора Газа через КПП "Рафах" пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщили в МЧС России.

"Накануне КПП "Рафах" продолжал работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву", - говорится в сообщении министерства.

Ранее бортом МЧС в Москву уже доставили первую группу беженцев, эвакуированных с территории сектора Газа.

Теги: сектор газа, эвакуация, россияне


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