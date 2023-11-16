За день из сектора Газа эвакуировали 107 россиян и членов их семей - МЧС

В среду, 15 ноября, границу Египта и сектора Газа через КПП "Рафах" пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщили в МЧС России.

"Накануне КПП "Рафах" продолжал работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву", - говорится в сообщении министерства.

Ранее бортом МЧС в Москву уже доставили первую группу беженцев, эвакуированных с территории сектора Газа.