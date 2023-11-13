Борт с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Москве

Борт с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Москве.

Самолет приземлился в Домодедово, сообщает МЧС России.

Накануне сообщалось, что 70 россиян пересекли КПП "Рафах", затем на автобусах их отправили в Каир. Сегодня эти люди должны вылететь в Москву на самолете МЧС.

9 ноября в МИД РФ заявляли, что Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами.