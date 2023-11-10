В аэропорт Каира прибыли два самолета для эвакуации россиян из Газы

В Каир прибыли два специальных борта для эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщили "Известиям" в МИД РФ.

Ожидается, что в скором времени в Египет прибудет еще одно воздушное судно.

Источники газеты сообщили, что в список граждан РФ с двойным гражданством, которых МИД планирует эвакуировать из сектора Газа через КПП "Рафах", входит чуть больше тысячи человек.

Ранее стало известно, что первые россияне, живущие в секторе Газа, покинут территорию анклава 10 ноября через КПП "Рафах". В списке эвакуируемых числятся 85 граждан России.

9 ноября в МИД РФ заявляли, что Россия шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Списки на эвакуацию россиян готовы и переданы всем, кто занимается в регионе этими вопросами.