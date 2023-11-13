Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир

Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир.

Как сообщает МЧС России в телеграм-канале, людям оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием.

Накануне 70 человек пересекли КПП Рафах. Их на автобусах отправили в Каир, где развернут оперативный штаб. Сегодня эти люди должны вылететь в Москву на самолете МЧС.

Ранее спасатели опубликовали в соцсетях видео эвакуации граждан РФ. Люди благодарят властей и МЧС за оказанную помощь и рассказывают о том, что некоторое время были вынуждены жить без электричества, газа, еды. Из-за некачественной воды в Газе их дети заболели.

Всего в списке эвакуируемых числятся 85 граждан России.