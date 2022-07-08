В Москве рассмотрят очередное дело экс-схиигумена Сергия и Могучева

В Москве стартует рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова) и его помощника Всеволода Могучева. Об этом сообщает Telegram-канал "Защита отца Сергия".

Территориальная подсудность была определена сегодня верховным судом РФ - судебный процесс пройдет в Бабушкинском районном суде столицы. Срок содержания обоим фигурантам, обвиняемым в экстремизме, продлили до 20 октября 2022 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Измайловский районный суд столицы приговорил Сергия к 3,5 годам колонии. Экс-схиигумена признали виновным по всем статьям обвинения – а именно в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Прокуратура требовала приговорить Романова к четырем годам колонии. Своей вины отлученный от церкви бывший священник так и не признал.