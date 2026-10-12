Экс-замминистра экономики Свердловской области Шилиманову снова отказали в УДО

Свердловский областной суд не стал отпускать из колонии бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в 2021 году Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Было установлено, что он выступил посредником в передаче взяток экс-главе особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову. За это бывший заместитель министра экономики Свердловской области получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

В 2025 году Михаил Шилиманов подавал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал и оставил экс-чиновника в колонии. Весной 2026 года его перевели в колонию-поселение.

В августе Шилиманов уже пытался выйти на свободу, но суд отказал ему в условно досрочном освобождении. Тогда суд указал, что Шилиманов не принял достаточных мер к выплате штрафа по приговору суда, остаток суммы на август 2026 г. составил 12 млн 730 рублей 16 копеек. А также допустил нарушение в период отбывания наказания.

Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции, но и сейчас Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения положения осужденного. До конца срока отбывания наказания Михаилу Шилиманову осталось чуть более двух лет.