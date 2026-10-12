14 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Зачем эти мини-ЕГЭ? Миронов призвал отменить ВПР

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что нужно отменить всероссийские проверочные работы (ВПР), которые пишутся в апреле-мае. Для школьников и педагогов это только стресс и лишняя нагрузка, заявил он.
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С недавних пор результаты ВПР фактически стали итоговыми оценками за год и важными показателями для школ. При этом у школьников нет обязательства их писать, так как ВПР не являются частью учебной программы. Это "задумка чиновников для контроля за учителями и отчетностью региональных управлений образования", считает Миронов.

"Фактически они снижают качество образования, потому что вместо изучения новых тем дети вынуждены готовиться к дополнительным проверкам сразу по нескольким предметам. По сути ВПР – это мини-аналог ОГЭ и ЕГЭ, которые тоже абсолютно не нужны и даже вредны", – отметил Миронов.

В 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о том, что статус внешней экспертизы будет повышен, а оценки по ВПР могут стать заменой переводным экзаменам.

Теги: школа, ВПР, Миронов


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