В Европе утвердили крупнейший за четыре года пакет санкций против России

Страны Евросоюза утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. В список вошли около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила в Х, что это самое масштабное расширение санкционного списка. Европа вновь "демонстрирует единство", считает политик. Как уточнил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, ЕС внёс в санкционный список 743 физических и 826 юридических лиц, пишет РБК.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в 22-м пакете санкций против России Европа ужесточит выдачу виз россиянам, запретит их выдачу участникам боевых действий и усилит контроль за передвижением дипломатов в пределах Шенгенской зоны.