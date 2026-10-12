32 новых автомобиля скорой помощи передал медикам Оренбуржья Евгений Солнцев

Автопарк службы скорой помощи Оренбургской области пополнился ещё 32 новыми специализированными автомобилями.

"Ключи от машин сегодня торжественно вручили бригадам. Всего в этом году за счёт регионального бюджета, а также благодаря поддержке федерального центра закуплено 42 новых автомобиля. Это самое большое обновление медицинского автопарка за последние пять лет", - подчеркнул губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Глава региона напомнил, что первую партия из 10 новых автомашин была передана медицинским работникам Оренбургской области в сентябре. Эта техника уже активно работает в восточных районах области.

Два реанимобиля, направленные в санитарную авиацию, прошли на данный момент более 12 тысяч километров, осуществляя перевозки, чтобы оказывать помощь пациентам в самых сложных ситуациях.

"Технику, которую вручили сегодня, направим в западную часть области, а также в Бузулук и Бугуруслан. Несколько машин останутся работать в областном центре. Каждая новая машина – это спасение чьей-то жизни. В Оренбуржье много профессионалов высочайшего уровня среди медицинских работников, а теперь и возможностей для оказания своевременной экстренной помощи", - отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.