29 Ноября 2021
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Схиигумен Сергий (Романов) (2020) | Фото: Накануне.RU

Гособвинение потребовало отправить бывшего схиигумена Сергия в колонию

Прокуратура потребовала приговорить бывшего схиигумена Сергия (Романова) к 4 годам колонии. 

Николая Романова обвиняют в ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства), в ч.3 ст.148 УК РФ (нарушении права на свободу вероисповедания) и в ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство). По аналогичным статьям ранее был арестован бывший пресс-секретарь Романова Всеволод Могучев. В сентябре суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену - до 10 февраля 2022 года. Дело было передано в Измайловский районный суд Москвы, хотя процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита. Вину схиигумен не признаёт.

Теги: схиигумен сергий, арест, суд, адвокаты, гособвинение, наказание



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