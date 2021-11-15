Урал стал лидером по числу акций против QR-кодов

Лидером среди российских территорий, где проводят протестные акции против QR-системы стал Уральский федеральный округ. Об этом в социальных сетях заявила социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.

По ее словам, в УрФО по итогам 2020-2021 года прошло 14 подобных мероприятий. При этом не всегда люди, выступавшие против обязательных QR-кодов выступали и против личной добровольной вакцинации. Интересно и то, что иногда подобные акции поддерживала КПРФ.

"Самое большое количество акций проходит в Уральском федеральном округе (14 случаев): от стихийных митингов на несколько сотен человек до публичных коллективных обращений к Президенту и одиночных пикетов. На втором месте - Северно-Западной округ (9 случаев), на третьем - Приморье (6 случаев)", - пояснила антрополог.

По данным Архиповой, больше всего штрафов и задержаний пришлось на противников обязательной вакцинации в Москве. "26 человек задержали за эти пять попыток "народного схода" против обязательной вакцинации летом 2021, и больше так жестко нигде, как в Москве, не было", - рассказала она.

Архипова отметила, что протестные акции очень плохо освещаются и это "вряд ли случайно": в основном информация идет по ТГ-каналам, а в декабре в Самаре задержали и оштрафовали журналистку, которая освещала подачу заявлений против принудительной вакцинации губернатору (всех 12 подающих задержали, 13-той стала журналистка).

В Уральском же округе, несмотря на большое количество акций, "почти никого не прессуют" и не штрафуют, подчеркнула Архипова. Сотрудники полиции, "как и должно быть по гамбургскому счету", никого не задерживают, а только наблюдают. В подтверждение этому можно вспомнить субботний массовый пикет против QR-кодов, который собрал за ТЦ "Дирижабль" свыше 300 человек.