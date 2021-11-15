Урал стал лидером по числу акций против QR-кодов

15 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Акция, QR-протест, Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

Урал стал лидером по числу акций против QR-кодов

Лидером среди российских территорий, где проводят протестные акции против QR-системы стал Уральский федеральный округ. Об этом в социальных сетях заявила социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.

По ее словам, в УрФО по итогам 2020-2021 года прошло 14 подобных мероприятий. При этом не всегда люди, выступавшие против обязательных QR-кодов выступали и против личной добровольной вакцинации. Интересно и то, что иногда подобные акции поддерживала КПРФ.

"Самое большое количество акций проходит в Уральском федеральном округе (14 случаев): от стихийных митингов на несколько сотен человек до публичных коллективных обращений к Президенту и одиночных пикетов. На втором месте - Северно-Западной округ (9 случаев), на третьем - Приморье (6 случаев)", - пояснила антрополог.

По данным Архиповой, больше всего штрафов и задержаний пришлось на противников обязательной вакцинации в Москве. "26 человек задержали за эти пять попыток "народного схода" против обязательной вакцинации летом 2021, и больше так жестко нигде, как в Москве, не было", - рассказала она.

Архипова отметила, что протестные акции очень плохо освещаются и это "вряд ли случайно": в основном информация идет по ТГ-каналам, а в декабре в Самаре задержали и оштрафовали журналистку, которая освещала подачу заявлений против принудительной вакцинации губернатору (всех 12 подающих задержали, 13-той стала журналистка).

В Уральском же округе, несмотря на большое количество акций, "почти никого не прессуют" и не штрафуют, подчеркнула Архипова. Сотрудники полиции, "как и должно быть по гамбургскому счету", никого не задерживают, а только наблюдают. В подтверждение этому можно вспомнить субботний массовый пикет против QR-кодов, который собрал за ТЦ "Дирижабль" свыше 300 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: QR-код, УрФО, лидер, протестная акция, пикет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети