В сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят добавить фото

Сертификаты вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их получателей.

Соответствующую инициативу обсудили в Минцифры. Как сообщил высокопоставленный федеральный чиновник, это должно сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды. Отмечается, что проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами.

Эксперты согласились с тем, что такая мера действительно может сделать проход по электронным кодам удобнее. При этом фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, пишут "Известия".

Напомним, законопроект об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта был внесен в Госдуму. Сертификат потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг.

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