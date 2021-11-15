Законопроекты о QR-кодах могут принять уже на этой неделе

Совет Госдумы России 15 ноября, должен оперативно рассмотреть проекты законов кабмина РФ, которые обяжут граждан предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса в общественных местах и на транспорте.

Проекты направят субъектам законодательной инициативы для предоставления отзывов. Правительство внесло поправки на рассмотрение депутатов 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, пишут "Ведомости".

Эпидемия влияет на демографическую ситуацию в России, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Как сообщалось ранее, пост о QR-кодах на странице Госдумы в Instagram вызвал огромный всплеск активности пользователей. Оставлено уже более 60 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых резко отрицательные.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.