15 Ноября 2021
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Общество В России
Госдума, Татьяна Голикова (2018) | Фото: duma.gov.ru

Законопроекты о QR-кодах могут принять уже на этой неделе

Совет Госдумы России 15 ноября, должен оперативно рассмотреть проекты законов кабмина РФ, которые обяжут граждан предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса в общественных местах и на транспорте.

Проекты направят субъектам законодательной инициативы для предоставления отзывов. Правительство внесло поправки на рассмотрение депутатов 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, пишут "Ведомости".

Эпидемия влияет на демографическую ситуацию в России, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Как сообщалось ранее, пост о QR-кодах на странице Госдумы в Instagram вызвал огромный всплеск активности пользователей. Оставлено уже более 60 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых резко отрицательные.

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Теги: QR-код, Госдума, коронавирус



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Ранее 14.11.2021 13:07 Мск Страницу Госдумы в Instagram взорвали десятки тысяч гневных комментариев о QR-кодах


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