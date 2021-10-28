Бюджет Югры на 2022-24 годы – залог финансовой и социальной стабильности округа

В Ханты-Мансийске депутатам и журналистам представили проект бюджета Югры на 2022-24 гг. Доходы округа в ближайшие три года будут расти, а вот трат, например, в 2024 г. станет меньше – к этому времени закончится расселение аварийного жилья, признанного таким по состоянию на 1 января 2017 г. Основной финансовый документ останется, как и раньше, ориентированным на "социалку" – образование, здравоохранение. О том, чем будет пополняться казна, куда будут тратить деньги, читайте в материале Накануне.RU.

Согласно проекту документа, в 2022 г. доходы и расходы составят, соответственно, 251,2 и 284,7 млрд руб., в 2023 – 259 и 292,9 млрд руб., в 2024 – 261,4 и 275,8 млрд руб. Дефицит бюджета на 2022 г. – 33,5 млрд руб., на 2023 год – 33,9 млрд руб., на 2024 год - 14,4 млрд руб. В 2022-24 гг. сохраняются основные ориентиры, обеспечивающие сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы автономного округа. В основу разработки принят базовый вариант сценарных условий прогноза социально-экономического развития Югры на 2022-24 гг.

В планах – на год раньше завершить адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Продолжится оказание государственной поддержки развития технической базы промышленного комплекса автономного округа через создание промышленных площадок – индустриальных парков, промышленных технопарков, особой экономической зоны промышленно-производственного типа, возмещение части затрат промышленных предприятий, направленных на создание новых и модернизацию (реконструкцию, техническое перевооружение) существующих производственных мощностей по приоритетным направлениям обрабатывающей промышленности.

Начнётся строительство моста через Обь в районе Сургута в составе формирующегося федерального автодорожного коридора "Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард". С 1 января 2022 г вырастут на 4% расходы на приобретение средств реабилитации инвалидов, на питание, включая представителей льготных категорий, обучающихся и учащихся начальных классов в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, питание в пришкольных лагерях и в учреждениях социального обслуживания. С 1 сентября 2022 г. на 4% вырастет стипендия студентов в государственных учреждениях высшего и профессионального образования автономного округа. С 1 октября 2022 г. также на 4% вырастет зарплата работников государственных и муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов президента Российской Федерации от 2012 г.

22 октября в думе округа состоялись депутатские слушания, зашёл разговор и о главном финансовом документе округа. Спикер окружного парламента Борис Хохряков по итогам заседания сообщил, что "прогноз на 2022 г. достаточно позитивный по основным направлениям".

"Будет увеличена добыча нефти, газа, выработка электроэнергии, валовый внутренний продукт, индекс промышленного производства тоже будет расти. Мы практически на том же уровне сохраним объем вводимого жилья, – отметил Хохряков. – Также мы рассмотрели основные направления налоговой, долговой и бюджетной политики автономного округа на ближайшую трехлетку. Я должен сказать, что основные приоритеты остаются прежние. Они позволяют обеспечить финансовую стабильность автономного округа и бюджетную обеспеченность. Мы приняли рекомендации с учётом протокольных поручений, прозвучало их очень много. Только что закончились выборы, и у депутатов ещё свежи в памяти наказы, над которыми надо будет работать в ближайшие годы. Предложения будут направлены в правительство, губернатору автономного округа. Правительство, в свою очередь, до 1 ноября внесет проект бюджета на 2022-24 гг. в думу Югры и в конце ноября мы его рассмотрим", - сказал Борис Хохряков.

Депутат Оксана Михеева отметила тот факт, что бюджет на следующие три года остался, как и раньше, социально ориентированным – он обеспечил исполнение установленных социальных гарантий, в том числе мер социальной поддержки семьям с детьми и нуждающимся гражданам.

"Также на слушаниях мы обсудили инвестиционную направленность стратегии развития региона, что позволит сохранить высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов страны и создать дополнительную налогооблагаемую базу", – сказала Оксана Михеева.

27 октября глава департамента финансов Югры Вера Дюдина представила окружной бюджет журналистам на пресс-конференции. По её словам, муниципалитеты тоже участвуют в формировании этого документа. Проект бюджета готов для внесения в правительство Югры. В ноябре 2021 г. будет заседание Думы, где его рассмотрят в двух чтениях.

"Основная часть бюджета – налоговые доходы (80%), вторая по объёму – неналоговые поступления (10%). Работает 23 госпрограммы, в которые "упакованы" 99% расходов. Например, на социальную поддержку на трёхлетку в бюджете заложено более 173 млрд руб., из них в 2022 г. – 27,4 млрд руб. Всего в округе – 98 таких мер", – сказала Вера Дюдина.

Она отметила, что 70% всех расходов бюджета направлены на "социалку" – здравоохранение, образование, культуру, соцобеспечение, физкультуру и спорт. В 2022-24 гг. на это потратят 173,5 млрд руб. На оказание мер социальной поддержки в 2022 г. выделено 27,5 млрд руб. 15% бюджета направлено на поддержку различных отраслей экономики. Например, жилищно-коммунальное хозяйство, малый и средний бизнес, промышленность. Также поддержку получает такая отрасль, как занятость населения.

"Доходы растут во всю трёхлетку, а вот расходы – только в 2022-23 гг., а в 2024 г. они снижаются. Это связано с набором расходов. Например, программа, предусматривающая поддержку жителей сносимых аварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 г., будет завершена в 2022-23 г. То есть на 2024 г. мы деньги на это не закладываем. За счёт снижения расходов мы можем сокращать дефицит бюджета", - сказала Вера Дюдина.

Вскоре документ поступит в правительство Югры, оно внесёт его в Думу, которая рассмотрит проект бюджета в конце ноября.