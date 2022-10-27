В Югре вновь изменён бюджет на 2022-24 годы

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании скорректировали бюджет округа на 2022 и плановые 2023-24 гг.

Доходы в 2022 г. выросли на 13,5 млрд руб. (до 281,9 млрд руб.), на 2023 г. – на 135 млн руб. (до 265,2 млрд руб.), на 2024 г. – на 954 млн руб. (до 268,1 млрд руб.). Расходы в 2022 г. вырастут на 13,8 млрд руб. (до 319,6 млрд руб.), в 2023 г. – на 6 млрд руб. (до 304,5 млрд руб.), в 2024 г. – 5,2 млрд руб. (до 291,3 млрд руб.). Дефицит бюджета в 2022 г. составит 37,7 млрд руб., в 2023 г. – 39,2 млрд руб., в 2024 г. – 23,2 млрд руб.

Документ рассмотрели на профильном комитете и Ассамблее КМНС. Депутат от КПРФ Халид Боюкага оглы Таги-Заде спросил, учитывается ли при составлении прогноза социально-экономического развития округа влияние на этот процесс мобилизации. Глава департамента финансов округа Вера Дюдина сообщила, что расходы бюджета скорректированы по разным программам. Из 13,7 млрд 4,5 млрд направлены, например, на индексацию зарплат.

"На социальную поддержку мы направляем 1,7 млрд руб. В частности, на единовременные выплаты мобилизованным", - сказала Дюдина.

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун спросил, каким будет исполнение бюджета 2022 г.

"Предполагаю, что сегодняшняя корректировка – не последняя. Есть риски. Например, налоги на прибыль. Мы не можем спрогнозировать, как будет формироваться цена на нефть. Это сильно влияет на выручку компаний топливно-энергетического комплекса. Есть также переплата, она "висит", не ясно пока, вернется ли она налогоплательщику или будет засчитана. Поэтому бюджет и дефицитный, что мы заложили все расходы", - сказала Дюдина.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков сказал, что направляемые в Тюменскую область деньги из бюджета находятся в "серой зоне".

"Все расходы "Сотрудничества" прозрачны. Мы договорились, что ежеквартально отчетность будет приходить", - сказала Дюдина.

В первом чтении изменения утверждены 34 голосами "за", один "против" и при одном воздержавшемся, во втором чтении – при 34 голосах "за" и двух "против".