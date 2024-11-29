29 Ноября 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Бюджет Югры на трехлетку: социальная направленность и помощь муниципалитетам

В Ханты-Мансийске на заседании думы Югры утвержден бюджет на трехлетку. Проект представила заместитель губернатора, директор департамента финансов Югры Вера Дюдина. Главный финансовый документ округа "обращен лицом" на места, что позволит муниципалитетам решить различные проблемы, копившиеся много лет. Подробнее – в материале Накануне.RU.

28 ноября состоялись сразу два заседания думы. На первом утверждение бюджета в первом чтении стало одним из 35 вопросов, на втором – одним из трех. Доходы в 2025 г. составят 406,3 млрд руб., в 2026 г. – 416,3 млрд руб., в 2027 г. – 423,8 млрд руб. Расходы же в 2025 г. составят 465,1 млрд руб., в 2026 г. – 443,8 млрд руб., в 2027 г. – 459,9 млрд руб. Названы источники, из которых предстоит "закрыть" дефицит окружной казны.

"Основные поступления в бюджете автономного округа будут обеспечены налоговыми доходами, доля которых в предстоящем трехлетнем финансовом периоде составит более 85%. Основными налогами по-прежнему остаются налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы физических лиц. Их доля составляет около 94,2% в общей сумме налоговых доходов", – сказал спикер думы округа Борис Хохряков.

Дума ХМАО Хохряков Сальников Западнова Айпин(2018)|Фото: dumahmao.ru, Владимир Андрюхин

Участвовавший в заседании думы губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что специфика документа состоит в том, что над ним работали во время летних выездных рабочих совещаний, когда глава автономии работал в статусе исполняющего обязанности. Главный финансовый документ округа ориентирован на совместное достижение целей, которые стоят перед командой.

"В этом году мы взяли на себя дополнительные расходные обязательства. Это касается мер поддержки, ориентированных на помощь муниципалитетам в решении задач, которые многие годы не решались из-за дефицита муниципального бюджета. Речь идет о капитальном ремонте и проведении мероприятий по восстановлению объектов социальной сферы. Самостоятельно муниципалитеты по этим направлениям не справятся. Специально под эти цели мы сформировали новые региональные программы", – сказал Руслан Кухарук.

В целом, речь идет о социально ориентированном и сбалансированном бюджете. По словам губернатора Югры, принятый документ – бюджет развития.

"Трехлетний период предусматривает более 190 млрд руб. на реализацию новых национальных проектов. Предусматривается строительство новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Эти объекты мы также обсуждали вместе с коллегами, которые работают на уровне муниципальных образований. Смело можно отнести также те статьи расходов, которые предусмотрены на капитальный ремонт, строительство новых объектов уличной дорожной сети. По каждому муниципалитету учтены направления, которые ориентированы на строительство новых автомобильных дорог", - сказал Руслан Кухарук.

Ханты-Мансийск(2024)|Фото: Накануне.RU

По словам директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, формирование бюджета основано на базовом варианте прогноза социально-экономического развития автономного округа, учитывающим наиболее вероятный сценарий развития экономики региона. Сохранена социальная направленность бюджета: за три года на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт потратят 910,2 млрд руб., то есть 68% всего бюджета на трехлетку. 31 млрд руб. потратят за три года на расселение аварийного жилья.

На национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды будут направлены 255,9 млрд руб. или 19,1% от расходов бюджета. На капитальный ремонт и строительство дорог в рамках единой программы с учетом приоритетов, определённых по муниципальным образованиям, за три года потратят 20,4 млрд руб.

"Это новация, которую мы реализовали по поручению губернатора о том, что программа должна не только учитывать дороги межрегионального и межмуниципального значений, но и учитывать приоритеты, которые ставят перед собой муниципалитеты", - сказала Вера Дюдина.

Комментируя в своем telegram-канале утверждение бюджета, Руслан Кухарук отметил, что документ ориентирован на запросы и инициативы жителей округа, которые звучали на выездных рабочих совещаниях в городах и районах, транслировались через депутатов окружной думы.

"Часть расходов направлена на поддержку муниципальных проектов", - отметил Руслан Кухарук.

По мнению руководителя фракции партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду" в думе Югры Михаила Сердюка, принцип формирования бюджета таков: заложенный прогноз имеет право на корректировку. При изменении обстоятельств он может трансформироваться. При этом участников специальной военной операции нельзя "забывать" ни при каких корректировках бюджета.

Ханты-Мансийск(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава фракции ЛДПР в окружном парламенте Виктор Сысун в разговоре с Накануне.RU отметил, что бюджет обращен лицом к муниципалитетам. В различных направлениях – ремонте дорог, социальных объектов.

"Мы о таком подходе говорили несколько последних лет. Теперь такой подход применен, поэтому ЛДПР проголосовала "за", - сказал Виктор Сысун.

При этом дефицит бюджета, что называется, не должен смущать.

"Мы ежегодно принимаем дефицитный бюджет. К концу года он сокращается. Становится больше поступлений. Расходы исполняют не на 1000%. Ближе к концу года дефицит почти отсутствует", - сказал Сысун.

Теги: Бюджет, Югра, ХМАо, Руслан Кухарук, дума Югры


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