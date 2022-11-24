Депутаты думы Югры приняли бюджет на 2023-25 годы

В Ханты-Мансийске на заседании думы Югры депутаты в первом чтении утвердили бюджет округа на 2023 и плановые 2024-25 гг.

"Учитывая, что вчера были вопросы по оплате труда бюджетников. Хочу рассказать, что она у нас планируется, исходя из указов президента РФ от 2012 г. Например, зарплата учителей не может быть ниже средней зарплаты по региону. В 2021 г. зарплата учителя в Югре 77,3 тыс. руб. или 107% среднего уровня зарплаты работающих по региону. За девять месяцев 2022 г. она составила 82,2 тыс. руб.", - сказала глава департамента финансов Югры Вера Дюдина.

Врач в Югре в 2021 г. получал 143,8 тыс. руб., соцработники – 73,5 тыс. руб. Депутат от КПРФ Алексей Савинцев напомним, что губернатор во время послания поручила ликвидировать деревянное жилье в округе. Все жители Югры "хотят выехать из халуп в хорошие здания". Он напомнил, что в 2023 г. в бюджет округа заложена на расселение таких домов примерно такая же сумма, как и в 2022 г. Он спросил, где взять деньги на расселение, и вновь раскритиковал налоговые льготы для нефтяников. Он привел цифры дивидендов, которые выплатили нефтяные компании, однако государство просило этого не делать. Савинцев спросил, почему же жители Югры должны отдавать свои деньги корпорациям, а не тратить их на свои нужды. Дюдина ответила, что жилищное строительство – приоритет для руководства Югры.

"Мы завершаем в следующем году снос аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 г. После этого будем сносить другие аварийные дома. Что касается налоговых льгот, законодательство не стоит на месте. В 2023 г. нефтяники будут пользоваться льготами, но это – конечная дата. Но для нефтяников есть условия для этих льгот – освобождаемые от налогов деньги должны быть потрачены на территории Югры", - сказала Дюдина.

Депутат от "СР" Михаил Сердюк поддержал Савинцева. Он спросил про инвестиционный налоговый вычет, который работает по определенным правилам. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопкой заявил, что "округ живет в жесткой конкуренции с другими регионами России за инвестиции нефтяных компаний".

"В этом году мы получили рост налога по имуществу", - сказал Охлопков.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков спросил, насколько выросла зарплата бюджетников. Дюдина ответила, что в 2023 г. будет индексация зарплаты бюджетников на 5,5%. Это коснется тех, кого нет в упомянутом указе президента РФ. Селюков обратил внимание на протокол публичных слушаний бюджета.

"Протокол сделан формально. Почему? Я не увидел на сайте думы информацию о слушаниях, а также сведений о том, сколько предложений от жителей поступило в бюджет, и чего они касались", - сказал Селюков.

Дюдина рассказала о порядке работы публичных слушаний. Предложения касались, например, распределения различных трат бюджетных средств. Селюков в ответ отметил, что "власти закрыты от жителей". Дюдина не согласилась с депутатом. Депутат от КПРФ Александра Глотова спросила, за ставку ли получают среднюю зарплата учителя. Дюдина ответила, что это – данные Росстата, говорящие о фактической зарплате. Депутат от ЛДПР Виктор Сысун обратил внимание, что база для составления бюджета – прогноз социально-экономического развития.

"Если брать такой прогноз, то количество жителей, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, будет уменьшаться, но оно растет. Давайте использовать другие методы", - сказал Сысун.

Дюдина предложила Сысуну предложить такой метод. Потом Селюков раскритиковал "перекос, который есть в тратах на думу": на аппарат тратят гораздо больше денег, чем на работу депутатов. В итоге 32 депутата проголосовали за принятие бюджета в первом чтении, по трое высказались против и воздержались.

Добавим, 23 ноября, комментируя итоги заседания профильного комитета думы, Хохряков положительно оценил тот факт, что бюджет в 2023 г. будет больше, чем в 2022 г.

"Если округлять цифры, то доходная часть бюджета – 290 млрд руб. и в пределах 330 млрд – расходы. Если говорить о формировании, то традиционно – налог на прибыль, налог на имущество и налог на доходы физических лиц. У нас будет принят большой дефицит, больше 40 млрд руб. Но бояться этого не надо. Это позволит продолжать выполнять все те государственные программы, которые запланированы. И резерв для покрытия этого дефицита у нас есть", - сказал Хохряков.