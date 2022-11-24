24 Ноября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре окончательно принят бюджет на трехлетку

Депутаты думы ХМАО провели второе за день заседание окружного парламента. На нем во втором (окончательном) чтении принят бюджет округа на 2023 и плановые 2024-25 гг. На утреннем заседании документ вызвал долгую дискуссию.

Профильный комитет рекомендовал думе принять бюджет в окончательном чтении. 34 депутата проголосовали за, трое – против. Депутат от ЛДПР Михаил Селюков заявил, что "мы живем в сложное время, у нас есть масса вопросов к бюджету, но сейчас – не тот момент, когда нужно голосовать против, нужно объединиться ради Победы и движения вперед".

Отметим, 23 ноября, комментируя итоги заседания профильного комитета думы, Хохряков положительно оценил тот факт, что бюджет в 2023 г. будет больше, чем в 2022 г.

"Если округлять цифры, то доходная часть бюджета – 290 млрд руб. и в пределах 330 млрд – расходы. Если говорить о формировании, то традиционно – налог на прибыль, налог на имущество и налог на доходы физических лиц. У нас будет принят большой дефицит, больше 40 млрд руб. Но бояться этого не надо. Это позволит продолжать выполнять все те государственные программы, которые запланированы. И резерв для покрытия этого дефицита у нас есть", - сказал Хохряков.

Теги: Депутаты, бюджет, дума Югры



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