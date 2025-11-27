В Югре скорректирован бюджет на 2026-28 годы

Депутаты думы Югры на пленарном заседании парламента скорректировали бюджет на 2026-28 гг.

Доходы и расходы в 2026 г. составят 419,5 и 478,7 млрд руб., в 2027 г. – 439,8 и 484,5 млрд руб., в 2028 г. – 453,6 и 485,8 млрд руб. Дефицит бюджета в эти годы будет уменьшаться от 59,1 до 32 млрд руб.

По словам директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, документ подробно рассмотрен на комитетах парламента. Депутат Михаил Сердюк в своём выступлении обратил внимание на сокращения различных трат на социальные услуги. Вера Дюдина ответила, что "все публичные обещания подкреплены деньгами". В итоге бюджет принят в первом чтении – "за" проголосовал 31 депутат, против были трое.