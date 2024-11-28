В Югре утвержден дефицитный бюджет на 2025-27 годы

Депутаты думы Югры приняли бюджет автономии на 2025-27 гг. Доходы в 2025 г. составят 406,3 млрд руб., в 2026 г. – 416,3 млрд руб., в 2027 г. – 423,8 млрд руб. Расходы же в 2025 г. составят 465,1 млрд руб., в 2026 г. – 443,8 млрд руб., в 2027 г. – 459,9 млрд руб.

Компенсировать дефицит будут различными способами, в том числе кредитами. В самом начале заседания документ прокомментировал губернатор Югры Руслан Кухарук.

"Главный вопрос – проект бюджета Югры на 2025-27 гг. Специфика документа – мы вместе работали над ним. Я благодарен, что этот документ формировался во время летных выездных совещаний", - сказал Кухарук.

Дополнительные расходы касаются помощи муниципальному уровню решить задачи, которые многие годы не решали из-за дефицита местного бюджета – капремонт, восстановление объектов социальной сферы, уточнил губернатор.

После доклада о бюджете, который сделала директор департамента финансов Вера Дюдина, депутаты задали вопросы. Дискуссия была долгой. Политики интересовались деталями различных сфер финансовой жизни округа – строительством университетского кампуса, субсидиями для различных предприятий, ремонтом улицы Кирбая в Сургуте.

"Мы изучаем проектную документацию. Первое, что вызывает вопросы, - стоимость: она в два с половиной раза больше аналогичной в других местах. Мы к улице Кирбая вернемся. Надо будет начать с переустройства коммуникаций", - сказал заместитель губернатора Азат Ислаев.

Вновь прозвучало предложение регионам "тюменской матрешки" "скинуться" на второй мост через Обь в Сургуте. Идею высказал депутат Михаил Селюков. По его мнению, в этом случае можно было бы освободившиеся деньги потратить на что-то другое. В 2023 г. Селюков уже высказывал такую идею. По словам политика, стоит это сделать, потому что проект важен для всех регионов "матрешки". Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов впервые услышал о такой инициативе от журналиста Накануне.RU в разговоре на выставке-форуме "Россия", оставив ее без комментариев и сославшись на то, что сначала идею надо изучить.

Во время голосования в первом чтении за бюджет округа он утвержден 36 голосами "за" при двух воздержавшихся.