В Югре изменен бюджет округа на 2023 год

Депутаты думы Югры скорректировали бюджет на 2023 г. Решение принято на заседании окружного парламента.

Доходы выросли на 62,5 млрд руб., расходы – на 27,2 млрд руб. Депутат Михаил Селюков спросил директора департамента финансов Югры Веру Дюдину об отправке денег в бюджет Тюменской области. По данным Селюкова, из 23 млрд 11,5 млрд вернется через программу "Сотрудничество", вторая половина останется в бюджете Тюменской области. Политик спросил, так ли это. Она ответила, что усложнился расчет, и после уточнения суммы налога на прибыль станут известны окончательные параметры. Итоговую цифру она назвать не смогла. Спикер думы Югры Борис Хохряков отметил, что из тех 62,5 млрд, которыми сегодня "прирастает" бюджет, ни рубля по программе "Сотрудничество" не идет. В итоге корректировка утверждена, в первом чтении не голосовали два депутата, во втором чтении политики проголосовали единогласно.

Напомним, на апрельском заседании депутаты изменили доходы и расходы Югры в 2023-25 гг. Доходы округа в 2023 г. увеличены на 13,9 млрд руб., на 2024 г. – на 880 млн руб. Основная сумма корректировки плана доходов на 2023 г. затрагивает налог на прибыль организаций. Его сумма выросла на 11,3 млрд руб. из-за уточнения прогноза главным администратором доходов – окружным управлением ФНС. Расходы в 2023 г. вырастут на 26,8 млрд, в 2024 – на 6,2 млрд, в 2025 же они сократятся на 521,3 млн. Дефицит бюджета в 2023 г. вырастет на 12,9 млрд, в 2024 – на 5,3 млрд руб.