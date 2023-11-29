В Югре окончательно утвержден бюджет на 2024 год

Депутаты думы Югры во втором, окончательном чтении утвердили бюджет округа на 2024 и плановые 2025-26 гг.

Поддержали документ 32 политика, двое были против, один воздержался, трое не голосовали.

По данным информационно-аналитического управления думы Югры, в рамках базового варианта экономического развития ожидается увеличение объемов добычи нефти с 215 млн т (оценочно) в 2023 г. до 222 млн т в 2024 г. и цены на нефть с $63,4 до $71,3 за баррель. Среднегодовой курс доллара США к рублю предполагает рост с 85,2 руб. в 2023 г. до 90,1 руб. в 2024 г., 91,1 руб. в 2025 г. и до 92,3 руб. в 2026 г. Доходы бюджета автономного округа запланированы на 2024 г. в сумме 339,8 млрд руб., на 2025 г. – в 346 млрд руб., на 2026 г. – в 347,3 млрд руб. Расходы в 2024 г. составят 376,8 млрд руб., в 2025 г. – 361,3 млрд руб., в 2026 г. – 375 млрд руб. В 2024 г. дефицит бюджета составит 37 млрд руб., в 2025 г. – 15,3 млрд руб., в 2026 г. – 27,8 млрд руб.