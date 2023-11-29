В Югре окончательно утвержден бюджет на 2024 год

29 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

В Югре окончательно утвержден бюджет на 2024 год

Депутаты думы Югры во втором, окончательном чтении утвердили бюджет округа на 2024 и плановые 2025-26 гг.

Поддержали документ 32 политика, двое были против, один воздержался, трое не голосовали.

По данным информационно-аналитического управления думы Югры, в рамках базового варианта экономического развития ожидается увеличение объемов добычи нефти с 215 млн т (оценочно) в 2023 г. до 222 млн т в 2024 г. и цены на нефть с $63,4 до $71,3 за баррель. Среднегодовой курс доллара США к рублю предполагает рост с 85,2 руб. в 2023 г. до 90,1 руб. в 2024 г., 91,1 руб. в 2025 г. и до 92,3 руб. в 2026 г. Доходы бюджета автономного округа запланированы на 2024 г. в сумме 339,8 млрд руб., на 2025 г. – в 346 млрд руб., на 2026 г. – в 347,3 млрд руб. Расходы в 2024 г. составят 376,8 млрд руб., в 2025 г. – 361,3 млрд руб., в 2026 г. – 375 млрд руб. В 2024 г. дефицит бюджета составит 37 млрд руб., в 2025 г. – 15,3 млрд руб., в 2026 г. – 27,8 млрд руб.

Теги: Бюджет Югры, дума ХМАО, депутаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2023 09:00 Мск В Югре утвержден "изящный бюджет" на 2024 год
Ранее 12.10.2023 11:36 Мск В Югре изменен бюджет округа на 2023 год
Ранее 25.05.2023 08:25 Мск В Югре утвержден отчет об исполнении окружного бюджета за 2022 год
Ранее 20.04.2023 08:45 Мск В Югре изменен бюджет на трехлетку
Ранее 24.11.2022 11:37 Мск В Югре окончательно принят бюджет на трехлетку
Ранее 24.11.2022 09:02 Мск Депутаты думы Югры приняли бюджет на 2023-25 годы
Ранее 27.10.2022 08:40 Мск В Югре вновь изменён бюджет на 2022-24 годы
Ранее 21.04.2022 08:38 Мск В Югре изменён бюджет на 2022-24 годы
Ранее 01.12.2021 12:34 Мск В бюджете Югры на ближайшую трехлетку учли проекты югорчан с "Карты развития" округа
Ранее 25.11.2021 14:08 Мск В Югре окончательно утверждён бюджет на 2022-24 годы
Ранее 25.11.2021 10:55 Мск В Югре в первом чтении принят окружной бюджет на 2022-24 годы
Ранее 28.10.2021 16:00 Мск Бюджет Югры на 2022-24 годы – залог финансовой и социальной стабильности округа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети