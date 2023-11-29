В Югре утвержден "изящный бюджет" на 2024 год

Депутаты думы Югры утвердили бюджет на 2024 г. и на плановый период 2025-26 гг.

"Бюджет почти изящный, учитывая обстановку в мире и России", - сказал заместитель председателя думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.

В первом чтении бюджет принят большинством голосов.

Ранее спикер думы Югры Борис Хохряков, комментируя проект бюджета на 2024 г., сообщил, что по доходам он больше на 13%, по расходам – на 6%. Дефицит – на треть меньше, чем было запланировано на этот год

"Если в цифрах, то доходная база планируется в сумме 340 млрд руб., расходная – 377 млрд и дефицит – 37 млрд руб. Рост, который планируется, он будет по трем основным источникам дохода – налог прибыль на имущество организаций и налог на доходы физических лиц", - сказал Хохряков.

70% расходов – социальные.

"Подчеркну то, что мы называем "детским бюджетом", то есть расходы, направленные на семьи с детьми, - 144 млрд руб.", - сказал Хохряков.