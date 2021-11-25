В Югре окончательно утверждён бюджет на 2022-24 годы

В Ханты-Мансийске на заседании окружной думы во втором чтении утверждён бюджет Югры на 2022-24 годы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутаты утвердили параметры бюджета.

В 2022 г. доходы и расходы составят, соответственно, 251,2 и 284,7 млрд руб., в 2023 – 259 и 292,9 млрд руб., в 2024 – 261,4 и 275,8 млрд руб. Дефицит бюджета на 2022 г. – 33,5 млрд руб., на 2023 г. – 33,9 млрд руб., на 2024 г. - 14,4 млрд руб. В 2022-24 гг. сохраняются основные ориентиры, обеспечивающие финансовую устойчивость и сбалансированность бюджетной системы автономного округа.