25 Ноября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре окончательно утверждён бюджет на 2022-24 годы

В Ханты-Мансийске на заседании окружной думы во втором чтении утверждён бюджет Югры на 2022-24 годы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Депутаты утвердили параметры бюджета.

В 2022 г. доходы и расходы составят, соответственно, 251,2 и 284,7 млрд руб., в 2023 – 259 и 292,9 млрд руб., в 2024 – 261,4 и 275,8 млрд руб. Дефицит бюджета на 2022 г. – 33,5 млрд руб., на 2023 г. – 33,9 млрд руб., на 2024 г. - 14,4 млрд руб. В 2022-24 гг. сохраняются основные ориентиры, обеспечивающие финансовую устойчивость и сбалансированность бюджетной системы автономного округа.



Теги: Бюджет, Вера Дюдина, Борис Хохряков, дума ХМАО



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