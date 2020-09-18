Лидер фракции ЛДПР и директор театра пополнили список заболевших COVID-19 медийных персон Прикамья

В Пермском крае коронавирусом заразились руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников и гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам парламентария, он сейчас находится на лечении дома. Положительный результат был также у членов его семьи. Болеет депутат бессимптомно.

Директор театра заявляет, что "чувствует себя сносно".

"Нахожусь под бдительным наблюдением врачей, с коллегами по театру остаюсь на связи в дистанционном режиме", - сообщил он на своей странице в Facebook.

За последние два дня коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: 17 сентября стало известно, что COVID-19 подтвержден у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замглавы администрации губернатора Пермского края Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова - у него тоже коронавирус.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко. Летом от коронавируса лечились еще два депутата пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.