В аэропорту Екатеринбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ранее сообщалось, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Там уточнили, что вся актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло Кольцово.

"Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения в аэропорту Кольцово", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменены ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились днем 29 октября .



